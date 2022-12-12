Бойко Павел
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Бойко Петр
Мать: Анна
Рождение ребёнка
12.07.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Смерть
Неизвестно