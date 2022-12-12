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Бойко Павел

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Место рождения

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Бойко Петр

Мать: Анна

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.07.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Смерть
Неизвестно
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