(Епанчина) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бойко Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бойко Павел
Смерть
Неизвестно