(Епанчина) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Епанчина) Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бойко Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Павел

Смерть
Неизвестно
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