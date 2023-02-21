(Назарова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Бойко Павел
Отец ребёнка: Бойко Петр
Рождение ребёнка
1906
Сын: Бойко Алексей
Отец ребёнка: Бойко Петр
Рождение ребёнка
1910
Сын: Бойко Василий
Отец ребёнка: Бойко Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бойко Петр
Смерть
1963