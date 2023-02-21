(Назарова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Назарова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Бойко Павел

Отец ребёнка: Бойко Петр

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Бойко Алексей

Отец ребёнка: Бойко Петр

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Бойко Василий

Отец ребёнка: Бойко Петр

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Петр

Смерть
1963
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