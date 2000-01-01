Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бойко Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Павел

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: После родов
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