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Бойко Петр

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Место рождения

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Между 1918 и 1920

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Бойко Яков

Мать: не указана

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Бойко Павел

Мать ребёнка: Анна

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Бойко Алексей

Мать ребёнка: Анна

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Бойко Василий

Мать ребёнка: Анна

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Смерть
Между 1918 и 1920
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