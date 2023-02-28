Бойко Петр
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиМежду 1918 и 1920
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Бойко Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Бойко Павел
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Бойко Алексей
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Бойко Василий
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Смерть
Между 1918 и 1920