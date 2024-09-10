Емельян Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Яков Фадеев
Мать: Арина Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Емельянова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1807
Сын: Сергей Емельянов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Аксинья Емельянова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1816
Дочь: Дарья Емельянова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Дарья Емельянова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1822
Дочь: Соколова (Белова) Марфа Емельянова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно