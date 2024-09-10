Емельян Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельян Яковлев

Емельян Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Яков Фадеев

Мать: Арина Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Емельянова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1807

Сын: Сергей Емельянов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Аксинья Емельянова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1816

Дочь: Дарья Емельянова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Дарья Емельянова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1822

Дочь: Соколова (Белова) Марфа Емельянова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.