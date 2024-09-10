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Аксинья Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Емельян Яковлев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ремизов Никита Минаев

Рождение ребёнка
18.11.1835

Дочь: (Ремизова) Екатерина Никитина

Отец ребёнка: Ремизов Никита Минаев

Рождение ребёнка
28.04.1842

Сын: Ремизов Иван Никитин

Отец ребёнка: Ремизов Никита Минаев

Рождение ребёнка
04.01.1845

Дочь: (Ремизова) Домна Никитина

Отец ребёнка: Ремизов Никита Минаев

Рождение ребёнка
29.06.1847

Дочь: (Ремизова) Марфа Никитина

Отец ребёнка: Ремизов Никита Минаев

Рождение ребёнка
11.08.1850

Сын: Ремизов Андрей Никитин

Отец ребёнка: Ремизов Никита Минаев

Смерть
Неизвестно

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