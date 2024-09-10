Ремизов Никита Минаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРемизов Никита Минаев

Ремизов Никита Минаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Емельянова

Рождение ребёнка
18.11.1835

Дочь: (Ремизова) Екатерина Никитина

Мать ребёнка: Аксинья Емельянова

Рождение ребёнка
28.04.1842

Сын: Ремизов Иван Никитин

Мать ребёнка: Аксинья Емельянова

Рождение ребёнка
04.01.1845

Дочь: (Ремизова) Домна Никитина

Мать ребёнка: Аксинья Емельянова

Рождение ребёнка
29.06.1847

Дочь: (Ремизова) Марфа Никитина

Мать ребёнка: Аксинья Емельянова

Рождение ребёнка
11.08.1850

Сын: Ремизов Андрей Никитин

Мать ребёнка: Аксинья Емельянова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.