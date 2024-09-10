Ремизов Никита Минаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Емельянова
Рождение ребёнка
18.11.1835
Дочь: (Ремизова) Екатерина Никитина
Мать ребёнка: Аксинья Емельянова
Рождение ребёнка
28.04.1842
Сын: Ремизов Иван Никитин
Мать ребёнка: Аксинья Емельянова
Рождение ребёнка
04.01.1845
Дочь: (Ремизова) Домна Никитина
Мать ребёнка: Аксинья Емельянова
Рождение ребёнка
29.06.1847
Дочь: (Ремизова) Марфа Никитина
Мать ребёнка: Аксинья Емельянова
Рождение ребёнка
11.08.1850
Мать ребёнка: Аксинья Емельянова
Смерть
Неизвестно