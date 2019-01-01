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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3328Кирицы, с. горн. вед.при р. Проне и рч. Кирице.1815247832918Церковь православная 1. Училище. Базары. Фабрика 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1279. Кирицы, село бывшее владельческое, при речке Кирице, дворов 204, жителей 1390, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, школа, 8 лаво Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Кирицы235245368893304332716314[...]
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Кирицы село8834на тр. Пронск-Спасск при р. Кирице823743877616018—волостн. правл.Цер. кам., зем. шк. см., базар ежен., ярм. 26 июня, каз. вин. лав., вол. пр., торг. лав., фабрич. и зеркальщики
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
689Кирицысело54°17'с.ш.40°21'в.д.N-37-069
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61646452111с Кирицысело