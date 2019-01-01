село Кирицы, Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Кирицы

Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Спасский уезд
3328Кирицы, с. горн. вед.при р. Проне и рч. Кирице.1815247832918Церковь православная 1. Училище. Базары. Фабрика 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Спасский уезд, Кирицкая волость
1279. Кирицы, село бывшее владельческое, при речке Кирице, дворов 204, жителей 1390, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, школа, 8 лаво Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Спасский уезд, Кирицкая волость
село Кирицы235245368893304332716314[...]

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Спасский уезд, Кирицкая волость
Кирицы село8834на тр. Пронск-Спасск при р. Кирице823743877616018волостн. правл.Цер. кам., зем. шк. см., базар ежен., ярм. 26 июня, каз. вин. лав., вол. пр., торг. лав., фабрич. и зеркальщики

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Спасский район
689Кирицысело54°17'с.ш.40°21'в.д.N-37-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Спасский муниципальный район, Кирицкое сельское поселение
61646452111с Кирицысело

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