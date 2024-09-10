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Дарья Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

24.09.1853

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Емельян Яковлев

Мать: не указана

Бракосочетание
15.09.1839

Муж: Калганов Дмитрий Филимонов

Рождение ребёнка
06.10.1840

Сын: Калганов Сергей Дмитриев

Отец ребёнка: Калганов Дмитрий Филимонов

Рождение ребёнка
14.03.1843

Дочь: (Калганова) Матрона Дмитриевна

Отец ребёнка: Калганов Дмитрий Филимонов

Рождение ребёнка
28.04.1845

Сын: Калганов Афонасий Дмитриев

Отец ребёнка: Калганов Дмитрий Филимонов

Рождение ребёнка
25.10.1847

Дочь: (Калганова) Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Калганов Дмитрий Филимонов

Рождение ребёнка
09.07.1850

Дочь: (Калганова) Марина Дмитриевна

Отец ребёнка: Калганов Дмитрий Филимонов

Рождение ребёнка
23.04.1853

Дочь: (Калганова) Мавра Дмитриевна

Отец ребёнка: Калганов Дмитрий Филимонов

Смерть
24.09.1853

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