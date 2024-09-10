Дарья Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти24.09.1853
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Емельян Яковлев
Мать: не указана
Бракосочетание
15.09.1839
Рождение ребёнка
06.10.1840
Отец ребёнка: Калганов Дмитрий Филимонов
Рождение ребёнка
14.03.1843
Дочь: (Калганова) Матрона Дмитриевна
Отец ребёнка: Калганов Дмитрий Филимонов
Рождение ребёнка
28.04.1845
Сын: Калганов Афонасий Дмитриев
Отец ребёнка: Калганов Дмитрий Филимонов
Рождение ребёнка
25.10.1847
Дочь: (Калганова) Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Калганов Дмитрий Филимонов
Рождение ребёнка
09.07.1850
Дочь: (Калганова) Марина Дмитриевна
Отец ребёнка: Калганов Дмитрий Филимонов
Рождение ребёнка
23.04.1853
Дочь: (Калганова) Мавра Дмитриевна
Отец ребёнка: Калганов Дмитрий Филимонов
Смерть
24.09.1853