Авдотья Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Емельян Яковлев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Семёнов

Рождение ребёнка
07.11.1840

Дочь: Матрона Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Семёнов

Рождение ребёнка
23.12.1844

Дочь: Милания Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Семёнов

Смерть
Неизвестно

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