Арина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Фадеев
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Фадеев
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Емельян Яковлев
Отец ребёнка: Яков Фадеев
Смерть
Неизвестно