Арина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1749 г.р.

Дети

Около 1777 г.р.
Около 1780 г.р.

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Фадеев

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Фадеев

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Емельян Яковлев

Отец ребёнка: Яков Фадеев

Смерть
Неизвестно

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