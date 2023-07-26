Акимова (Лапшина) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения03.04.1905
Дата смерти18.11.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1924
Сын: Акимов Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Акимов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
29.11.1926
Сын: Акимов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Акимов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
07.01.1942
Сын: Акимов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Акимов Григорий Михайлович
Смерть
18.11.1992
Похороны
Неизвестно