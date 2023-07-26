Акимова (Лапшина) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкимова (Лапшина) Мария Андреевна

Акимова (Лапшина) Мария Андреевна

Место рождения

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.04.1905

Дата смерти

18.11.1992

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1862 г.р.

Муж

1900 г.р.

Дети

1924 г.р.
1926 г.р.
1942 г.р.
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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1905

Отец: Лапшин Андрей Филимонович

Мать: Лапшина (Чалдаева) Пелагея Прохоровна

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акимов Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акимов Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акимов Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акимов Григорий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акимов Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
18.08.1924

Сын: Акимов Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Акимов Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
29.11.1926

Сын: Акимов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Акимов Григорий Михайлович

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.01.1942

Сын: Акимов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Акимов Григорий Михайлович

Смерть
18.11.1992
Похороны
Неизвестно
Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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