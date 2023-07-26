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Акимов Виктор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1924

Дата смерти

05.06.1981

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1924

Отец: Акимов Григорий Михайлович

Мать: Акимова (Лапшина) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акимова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акимова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акимова Евдокия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акимова Евдокия Михайловна

Смерть
05.06.1981
Похороны
Неизвестно
Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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