Акимов Виктор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1924
Дата смерти05.06.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.1981
Похороны
Неизвестно
Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область