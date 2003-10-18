Акимов Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения29.11.1926
Дата смерти18.10.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1926
Бракосочетание
29.11.1950
Рождение ребёнка
13.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Акимова (Салманова) Мария Васильевна
Сколково, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.10.2003