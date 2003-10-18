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Акимов Николай Григорьевич

Место рождения

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.11.1926

Дата смерти

18.10.2003

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1926

Отец: Акимов Григорий Михайлович

Мать: Акимова (Лапшина) Мария Андреевна

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
29.11.1950

Жена: Акимова (Салманова) Мария Васильевна

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акимова (Салманова) Мария Васильевна

Сколково, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.10.2003

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