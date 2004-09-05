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Акимов Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1942

Дата смерти

05.09.2004

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1942

Отец: Акимов Григорий Михайлович

Мать: Акимова (Лапшина) Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.11.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.09.2004
Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: церебральная болезнь

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