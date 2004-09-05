Акимов Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1942
Дата смерти05.09.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.11.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.09.2004
Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: церебральная болезнь