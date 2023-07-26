Акимов Григорий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимов Григорий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

23.12.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

1924 г.р.
1926 г.р.
1942 г.р.
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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Акимов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акимова (Лапшина) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акимова (Лапшина) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акимова (Лапшина) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акимова (Лапшина) Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акимова (Лапшина) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
18.08.1924

Сын: Акимов Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Акимова (Лапшина) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
29.11.1926

Сын: Акимов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Акимова (Лапшина) Мария Андреевна

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.01.1942

Сын: Акимов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Акимова (Лапшина) Мария Андреевна

Смерть
23.12.1942
Причина смерти: убит на войне
Похороны
Неизвестно

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