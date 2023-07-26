Акимов Григорий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти23.12.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Акимов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1924
Сын: Акимов Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Акимова (Лапшина) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
29.11.1926
Сын: Акимов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Акимова (Лапшина) Мария Андреевна
Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.01.1942
Сын: Акимов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Акимова (Лапшина) Мария Андреевна
Смерть
23.12.1942
Причина смерти: убит на войне