Лапшина (Чалдаева) Пелагея Прохоровна
Место рождения
Дата рождения01.05.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1862 ст.
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Лапшин Андрей Филимонович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Лапшин Андрей Филимонович
Рождение ребёнка
05.12.1890
Отец ребёнка: Лапшин Андрей Филимонович
Рождение ребёнка
16.01.1893
Отец ребёнка: Лапшин Андрей Филимонович
Рождение ребёнка
31.07.1895
Отец ребёнка: Лапшин Андрей Филимонович
Рождение ребёнка
17.03.1897
Отец ребёнка: Лапшин Андрей Филимонович
Рождение ребёнка
25.12.1899
Дочь: Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Лапшин Андрей Филимонович
Рождение ребёнка
11.02.1903
Отец ребёнка: Лапшин Андрей Филимонович
Рождение ребёнка
03.04.1905
Дочь: Акимова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Лапшин Андрей Филимонович
Рождение ребёнка
20.01.1908
Сын: Лапшин Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Лапшин Андрей Филимонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно