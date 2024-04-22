Лапшина (Чалдаева) Пелагея Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшина (Чалдаева) Пелагея Прохоровна

Место рождения

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.05.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1862 ст.

Отец: Чалдаев Прохор Антонович

Мать: Чалдаева Анастасия Степановна

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Лапшин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Лапшин Андрей Филимонович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Лапшин Кирилл Андреевич

Отец ребёнка: Лапшин Андрей Филимонович

Рождение ребёнка
05.12.1890

Сын: Лапшин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Лапшин Андрей Филимонович

Рождение ребёнка
16.01.1893

Сын: Лапшин Антон Андреевич

Отец ребёнка: Лапшин Андрей Филимонович

Рождение ребёнка
31.07.1895

Сын: Лапшин Емельян Андреевич

Отец ребёнка: Лапшин Андрей Филимонович

Рождение ребёнка
17.03.1897

Сын: Лапшин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Лапшин Андрей Филимонович

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.12.1899

Дочь: Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Лапшин Андрей Филимонович

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.02.1903

Сын: Лапшин Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Лапшин Андрей Филимонович

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.04.1905

Дочь: Акимова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Лапшин Андрей Филимонович

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1908

Сын: Лапшин Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Лапшин Андрей Филимонович

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Андрей Филимонович

Смерть
Неизвестно
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