Карлова (Бухтиярова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлова (Бухтиярова) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1897

Дата смерти

08.02.1964

Пол

Женский

Добавил:

РФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1897

Отец: Бухтияров Иван Сергеевич

Мать: Бухтиярова Анастасия Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карлов Фёдор Платонович

Рождение ребёнка
31.12.1923

Сын: Карлов Леонид Фёдорович

Отец ребёнка: Карлов Фёдор Платонович

Остров, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
07.02.1925

Сын: Карлов Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Карлов Фёдор Платонович

Остров, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
07.11.1926

Сын: Карлов Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Карлов Фёдор Платонович

Остров, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Именно энтузиазму, стараниям и настойчивостью Дмитрия Фёдоровича Карлова, мы имеем возможность сохранить память о предках. С благодарностью от потомков!!!
Рождение ребёнка
07.03.1929

Дочь: Филимонова Клавдия Фёдоровна

Отец ребёнка: Карлов Фёдор Платонович

Остров, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Смерть
08.02.1964

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