Карлова (Бухтиярова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1897
Дата смерти08.02.1964
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1897
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1923
Отец ребёнка: Карлов Фёдор Платонович
Рождение ребёнка
07.02.1925
Сын: Карлов Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Карлов Фёдор Платонович
Рождение ребёнка
07.11.1926
Отец ребёнка: Карлов Фёдор Платонович
Именно энтузиазму, стараниям и настойчивостью Дмитрия Фёдоровича Карлова, мы имеем возможность сохранить память о предках. С благодарностью от потомков!!!
Рождение ребёнка
07.03.1929
Дочь: Филимонова Клавдия Фёдоровна
Отец ребёнка: Карлов Фёдор Платонович
Смерть
08.02.1964