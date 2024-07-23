Бухтияров Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Бухтияров Сергей
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Бухтиярова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Бухтиярова Анастасия Романовна
Рождение ребёнка
04.04.1897
Дочь: Карлова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Бухтиярова Анастасия Романовна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Бухтиярова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Бухтиярова Анастасия Романовна
Смерть
Неизвестно