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Бухтияров Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Бухтияров Сергей

Мать: Бухтиярова Фёкла Филимоновна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Бухтиярова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Бухтиярова Анастасия Романовна

Рождение ребёнка
04.04.1897

Дочь: Карлова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Бухтиярова Анастасия Романовна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Бухтиярова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Бухтиярова Анастасия Романовна

Смерть
Неизвестно

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