Бухтиярова (Волкова) Анастасия Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Бухтиярова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Бухтияров Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
04.04.1897
Дочь: Карлова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Бухтияров Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Бухтиярова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Бухтияров Иван Сергеевич
Смерть
Неизвестно