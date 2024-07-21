Бухтиярова (Волкова) Анастасия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухтиярова (Волкова) Анастасия Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Бухтиярова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Бухтияров Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
04.04.1897

Дочь: Карлова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Бухтияров Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Бухтиярова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Бухтияров Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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