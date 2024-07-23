Карлов Дмитрий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлов Дмитрий Фёдорович

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Место рождения

Остров, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

07.11.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1926

Отец: Карлов Фёдор Платонович

Мать: Карлова Александра Ивановна

Остров, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Именно энтузиазму, стараниям и настойчивостью Дмитрия Фёдоровича Карлова, мы имеем возможность сохранить память о предках. С благодарностью от потомков!!!
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карлова Лариса Максимовна

Рождение ребёнка
14.03.1961

Дочь: Смирнова Марина Дмитриевна

Мать ребёнка: Карлова Лариса Максимовна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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