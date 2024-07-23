Карлов Дмитрий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения07.11.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1926
Именно энтузиазму, стараниям и настойчивостью Дмитрия Фёдоровича Карлова, мы имеем возможность сохранить память о предках. С благодарностью от потомков!!!
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1961
Дочь: Смирнова Марина Дмитриевна
Мать ребёнка: Карлова Лариса Максимовна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно