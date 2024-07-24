Карлов Фёдор Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1887
Дата смерти21.06.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1887
Отец: Карлов Платон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1923
Мать ребёнка: Карлова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
07.02.1925
Сын: Карлов Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: Карлова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1926
Мать ребёнка: Карлова Александра Ивановна
Именно энтузиазму, стараниям и настойчивостью Дмитрия Фёдоровича Карлова, мы имеем возможность сохранить память о предках. С благодарностью от потомков!!!
Рождение ребёнка
07.03.1929
Дочь: Филимонова Клавдия Фёдоровна
Мать ребёнка: Карлова Александра Ивановна
Смерть
21.06.1955