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Карлов Фёдор Платонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1887

Дата смерти

21.06.1955

Пол

Мужской

Добавил:

РФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1887

Отец: Карлов Платон Иванович

Мать: Карлова Татьяна Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карлова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
31.12.1923

Сын: Карлов Леонид Фёдорович

Мать ребёнка: Карлова Александра Ивановна

Остров, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
07.02.1925

Сын: Карлов Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Карлова Александра Ивановна

Остров, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
07.11.1926

Сын: Карлов Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: Карлова Александра Ивановна

Остров, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Именно энтузиазму, стараниям и настойчивостью Дмитрия Фёдоровича Карлова, мы имеем возможность сохранить память о предках. С благодарностью от потомков!!!
Рождение ребёнка
07.03.1929

Дочь: Филимонова Клавдия Фёдоровна

Мать ребёнка: Карлова Александра Ивановна

Остров, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Смерть
21.06.1955

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