Филимонова (Карлова) Клавдия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова (Карлова) Клавдия Фёдоровна

Место рождения

Остров, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

07.03.1929

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

РФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1929

Отец: Карлов Фёдор Платонович

Мать: Карлова Александра Ивановна

Остров, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
01.09.1956

Сын: Филимонов Евгений Георгиевич

Отец ребёнка: Филимонов Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
22.01.1965

Сын: Филимонов Роман Георгиевич

Отец ребёнка: Филимонов Георгий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1997

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