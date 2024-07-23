Филимонова (Карлова) Клавдия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения07.03.1929
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1956
Сын: Филимонов Евгений Георгиевич
Отец ребёнка: Филимонов Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
22.01.1965
Сын: Филимонов Роман Георгиевич
Отец ребёнка: Филимонов Георгий Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1997