Касимов Герасим
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти17.12.1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Михаил
Мать: Пелагея Савельева
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Таранова Наталья
Мать ребёнка: Касимова Устиния Федорова
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Стефанида Герасимова
Мать ребёнка: Касимова Устиния Федорова
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Касимова Устиния Федорова
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Агрипина
Мать ребёнка: Касимова Устиния Федорова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Касимов Павел
Мать ребёнка: Касимова Устиния Федорова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Касимов Апполон Герасимов
Мать ребёнка: Касимова Устиния Федорова
Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Касимова Устиния Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
?, , ,
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.12.1828