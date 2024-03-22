Касимов Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касимов Герасим

Место рождения

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

17.12.1828

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Михаил

Мать: Пелагея Савельева

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Таранова Наталья

Мать ребёнка: Касимова Устиния Федорова

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Стефанида Герасимова

Мать ребёнка: Касимова Устиния Федорова

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Касимова Устиния Федорова

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Агрипина

Мать ребёнка: Касимова Устиния Федорова

Рождение ребёнка
1814

Сын: Касимов Павел

Мать ребёнка: Касимова Устиния Федорова

Рождение ребёнка
1821

Сын: Касимов Апполон Герасимов

Мать ребёнка: Касимова Устиния Федорова

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Касимова Устиния Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касимова Устиния Федорова

?, , ,
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
17.12.1828
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
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