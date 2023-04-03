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Касимова Устиния Федорова

Место рождения

?, , ,

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Федор

Мать: не указана

?, , ,
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Таранова Наталья

Отец ребёнка: Касимов Герасим

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Стефанида Герасимова

Отец ребёнка: Касимов Герасим

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Касимов Герасим

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Касимов Герасим

Рождение ребёнка
1814

Сын: Касимов Павел

Отец ребёнка: Касимов Герасим

Рождение ребёнка
1821

Сын: Касимов Апполон Герасимов

Отец ребёнка: Касимов Герасим

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Касимов Герасим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касимов Герасим

?, , ,
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
1831 - 1834
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