Касимова Устиния Федорова
Место рождения?, , ,
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Федор
Мать: не указана
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Рождение ребёнка
1805
Дочь: Таранова Наталья
Отец ребёнка: Касимов Герасим
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Стефанида Герасимова
Отец ребёнка: Касимов Герасим
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Касимов Герасим
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Касимов Герасим
Рождение ребёнка
1814
Сын: Касимов Павел
Отец ребёнка: Касимов Герасим
Рождение ребёнка
1821
Сын: Касимов Апполон Герасимов
Отец ребёнка: Касимов Герасим
Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Касимов Герасим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Касимов Герасим
?, , ,
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
1831 - 1834