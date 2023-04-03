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Таранова (Касимова) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Касимов Герасим

Мать: Касимова Устиния Федорова

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Таранов Иосиф

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Татиана

Отец ребёнка: Таранов Иосиф

Рождение ребёнка
1832

Сын: Таранов Андрей

Отец ребёнка: Таранов Иосиф

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Новицкая Ксения

Отец ребёнка: Таранов Иосиф

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Причина смерти: натурально
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