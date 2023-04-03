Таранова (Касимова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Касимов Герасим
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Таранов Иосиф
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Татиана
Отец ребёнка: Таранов Иосиф
Рождение ребёнка
1832
Сын: Таранов Андрей
Отец ребёнка: Таранов Иосиф
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Новицкая Ксения
Отец ребёнка: Таранов Иосиф
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: натурально