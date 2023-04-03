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Таранов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

После 1870

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Таранов Иосиф

Мать: Таранова Наталья

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1858

Сын: Таранов Иван

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1861

Сын: Таранов Иосиф

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
20.03.1870

Сын: Таранов Яков

Мать ребёнка: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1870
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