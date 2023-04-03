Таранов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиПосле 1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Таранов Иосиф
Мать: Таранова Наталья
Рождение ребёнка
1858
Сын: Таранов Иван
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1861
Сын: Таранов Иосиф
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
20.03.1870
Сын: Таранов Яков
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1870