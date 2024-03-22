Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил

Михаил

Место рождения

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Николай Дементьев

Мать: Аграфена Осипова

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Пелагея Савельева

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Касимов Герасим

Мать ребёнка: Пелагея Савельева

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Марфа Михайлова

Мать ребёнка: Пелагея Савельева

ГААО | 599-1-1015, лл. 246, 440 Исповедные росписи села Сергиевского за 1800, 1801 годы
Рождение ребёнка
1785

Сын: Касимов Максим

Мать ребёнка: Пелагея Савельева

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Касимов Прокопий Михайлов

Мать ребёнка: Пелагея Савельева

?, , ,
ГААО | 599-1-1015, лл. 246, 440 Исповедные росписи села Сергиевского за 1800, 1801 годы
Рождение ребёнка
1795

Сын: Касимов Даниил

Мать ребёнка: Пелагея Савельева

?, , ,
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Пелагея Савельева

?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафия Михайлова

Мать ребёнка: Пелагея Савельева

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Савельева

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Сергиевское, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1801
Сергиевское, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
умер до 20 декабря
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close