Михаил
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Николай Дементьев
Мать: Аграфена Осипова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Пелагея Савельева
Рождение ребёнка
1782
Сын: Касимов Герасим
Мать ребёнка: Пелагея Савельева
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Марфа Михайлова
Мать ребёнка: Пелагея Савельева
ГААО | 599-1-1015, лл. 246, 440 Исповедные росписи села Сергиевского за 1800, 1801 годы
Рождение ребёнка
1785
Сын: Касимов Максим
Мать ребёнка: Пелагея Савельева
Рождение ребёнка
1791
Сын: Касимов Прокопий Михайлов
Мать ребёнка: Пелагея Савельева
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ГААО | 599-1-1015, лл. 246, 440 Исповедные росписи села Сергиевского за 1800, 1801 годы
Рождение ребёнка
1795
Сын: Касимов Даниил
Мать ребёнка: Пелагея Савельева
?, , ,
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Пелагея Савельева
?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафия Михайлова
Мать ребёнка: Пелагея Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Савельева
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1801
умер до 20 декабря