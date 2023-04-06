Николай Дементьев
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Дементий Никифоров
Мать: не указана
Работа или профессия
1755
до 1755 Пономарь Богоявленской церкви Ордымской слободы
Рождение ребёнка
1760
Сын: Михаил
Мать ребёнка: Аграфена Осипова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Евмений Николаев
Мать ребёнка: Аграфена Осипова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Егор Николаев
Мать ребёнка: Аграфена Осипова
Работа или профессия
1771
до 1771 Безместный дьячок при Богоявленской церкви Инзарской слободы
Военная служба
1771
взят в военную службу
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Осипова
Смерть
Неизвестно
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