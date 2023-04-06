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Николай Дементьев

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Место рождения

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1708 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1745 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Дементий Никифоров

Мать: не указана

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Работа или профессия
1755
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
до 1755 Пономарь Богоявленской церкви Ордымской слободы
Рождение ребёнка
1760

Сын: Михаил

Мать ребёнка: Аграфена Осипова

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Евмений Николаев

Мать ребёнка: Аграфена Осипова

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Егор Николаев

Мать ребёнка: Аграфена Осипова

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Работа или профессия
1771
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
до 1771 Безместный дьячок при Богоявленской церкви Инзарской слободы
Военная служба
1771
взят в военную службу
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Осипова

Смерть
Неизвестно
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