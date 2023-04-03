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Касимов Прокопий Михайлов

Место рождения

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Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Михаил

Мать: (Иноземцова) Пелагея Савельева

ГААО | 599-1-1015, лл. 246, 440 Исповедные росписи села Сергиевского за 1800, 1801 годы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касимов Михаил Прокопиев

Мать ребёнка: Касимова Татьяна Иванова

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Касимова) Евдокия Прокопиева

Мать ребёнка: Касимова Татьяна Иванова

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доктусова (Касимова) Дария Прокопиева

Мать ребёнка: Касимова Татьяна Иванова

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Касимова) Елисавета Прокопиева

Мать ребёнка: Касимова Татьяна Иванова

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
ГААО, 691-2-1
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касимова Татьяна Иванова

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
ГААО, 691-2-1
Работа или профессия
Неизвестно
диакон
Место жительства
Неизвестно
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Касимов Иоанн Прокопиев

Мать ребёнка: Касимова Татьяна Иванова

Федоровка, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
Федоровка, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
1828 - 1835

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