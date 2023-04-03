Касимов Прокопий Михайлов
Место рождения?, , ,
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Михаил
ГААО | 599-1-1015, лл. 246, 440 Исповедные росписи села Сергиевского за 1800, 1801 годы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Касимова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Касимова) Евдокия Прокопиева
Мать ребёнка: Касимова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доктусова (Касимова) Дария Прокопиева
Мать ребёнка: Касимова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Касимова) Елисавета Прокопиева
Мать ребёнка: Касимова Татьяна Иванова
ГААО, 691-2-1
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Касимова Татьяна Иванова
ГААО, 691-2-1
Работа или профессия
Неизвестно
диакон
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Касимова Татьяна Иванова
Смерть
Неизвестно
1828 - 1835