Доктусова (Касимова) Дария Прокопиева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Комарова Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Доктусов Иоанн Стефанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Бракосочетание
Неизвестно
ГААО, ф. 729, оп. 1доп., д. 4 | № 21 (л. 130) Четырнадцатаго Числа Октября Астраханской Петропавловской Церкви у дьячка Ивана Стефанова Доктусова и законной жены его Дарьи Прокофьевой родилась дочь П... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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после 1837