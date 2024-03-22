Доктусова (Касимова) Дария Прокопиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доктусова (Касимова) Дария Прокопиева

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1791 г.р.

Мать

1793 г.р.

Муж

1807 г.р.

Дети

1847 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Касимов Прокопий Михайлов

Мать: Касимова Татьяна Иванова

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Комарова Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Доктусов Иоанн Стефанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доктусов Иоанн Стефанов

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доктусов Иоанн Стефанов

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доктусов Иоанн Стефанов

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доктусов Иоанн Стефанов

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
ГААО, ф. 729, оп. 1доп., д. 4 | № 21 (л. 130) Четырнадцатаго Числа Октября Астраханской Петропавловской Церкви у дьячка Ивана Стефанова Доктусова и законной жены его Дарьи Прокофьевой родилась дочь П... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
?, , ,
после 1837
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