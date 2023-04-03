Касимова Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касимова Татьяна Иванова

Место рождения

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Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касимов Михаил Прокопиев

Отец ребёнка: Касимов Прокопий Михайлов

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Касимова) Евдокия Прокопиева

Отец ребёнка: Касимов Прокопий Михайлов

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доктусова (Касимова) Дария Прокопиева

Отец ребёнка: Касимов Прокопий Михайлов

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Касимова) Елисавета Прокопиева

Отец ребёнка: Касимов Прокопий Михайлов

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
ГААО, 691-2-1
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касимов Прокопий Михайлов

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
ГААО, 691-2-1
Место жительства
Неизвестно
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Касимов Иоанн Прокопиев

Отец ребёнка: Касимов Прокопий Михайлов

Федоровка, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
после 1835

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