Касимова Татьяна Иванова
Место рождения?, , ,
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Касимов Прокопий Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Касимова) Евдокия Прокопиева
Отец ребёнка: Касимов Прокопий Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доктусова (Касимова) Дария Прокопиева
Отец ребёнка: Касимов Прокопий Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Касимова) Елисавета Прокопиева
Отец ребёнка: Касимов Прокопий Михайлов
ГААО, 691-2-1
Бракосочетание
Неизвестно
ГААО, 691-2-1
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Касимов Прокопий Михайлов
Федоровка, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
после 1835