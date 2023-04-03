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Касимов Иоанн Прокопиев

Место рождения

Федоровка, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Касимов Прокопий Михайлов

Мать: Касимова Татьяна Иванова

Федоровка, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Федоровка, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
1851

Жена: Касимова Анна Васильева

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Рождение ребёнка
1852

Сын: Касимов Сергей Иванов

Мать ребёнка: Касимова Анна Васильева

Рождение ребёнка
1857

Сын: Касимов Михаил Иванов

Мать ребёнка: Касимова Анна Васильева

Рождение ребёнка
1869

Сын: Касимов Гавриил Иванов

Мать ребёнка: Касимова Анна Васильева

Смерть
Неизвестно
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Причина смерти: от апоплексии | Запись о смерти ФамилияКасимов Имя Иван Отчество Прокопиев 20 01 1878 Возраст (лет) 50 Социальное положение (сословие, чин, звание) Псаломщик Вероисповедание Православн... Показать все

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