Касимов Иоанн Прокопиев
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1851
Жена: Касимова Анна Васильева
~
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Касимова Анна Васильева
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Касимова Анна Васильева
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Касимова Анна Васильева
Смерть
Неизвестно
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Причина смерти: от апоплексии | Запись о смерти ФамилияКасимов Имя Иван Отчество Прокопиев 20 01 1878 Возраст (лет) 50 Социальное положение (сословие, чин, звание) Псаломщик Вероисповедание Православн... Показать все