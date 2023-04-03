Доктусов Иоанн Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доктусов Иоанн Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1847 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Комарова Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Доктусова Дария Прокопиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Доктусова Дария Прокопиева

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Доктусова Дария Прокопиева

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Доктусова Дария Прокопиева

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доктусова Дария Прокопиева

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
ГААО, ф. 729, оп. 1доп., д. 4 | № 21 (л. 130) Четырнадцатаго Числа Октября Астраханской Петропавловской Церкви у дьячка Ивана Стефанова Доктусова и законной жены его Дарьи Прокофьевой родилась дочь П... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Место жительства
Неизвестно
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
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