Доктусов Иоанн Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Комарова Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Доктусова Дария Прокопиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
ГААО, ф. 729, оп. 1доп., д. 4 | № 21 (л. 130) Четырнадцатаго Числа Октября Астраханской Петропавловской Церкви у дьячка Ивана Стефанова Доктусова и законной жены его Дарьи Прокофьевой родилась дочь П... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно