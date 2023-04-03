(Богатова) Аграфена Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Богатов Осип Лазарев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Дементьев
Рождение ребёнка
1760
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Николай Дементьев
Рождение ребёнка
1768
Сын: Евмений Николаев
Отец ребёнка: Николай Дементьев
Рождение ребёнка
1769
Сын: Егор Николаев
Отец ребёнка: Николай Дементьев
Смерть
Неизвестно