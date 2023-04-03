(Богатова) Аграфена Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Богатова) Аграфена Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1652 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Богатов Осип Лазарев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Дементьев

Рождение ребёнка
1760

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Николай Дементьев

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Евмений Николаев

Отец ребёнка: Николай Дементьев

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Егор Николаев

Отец ребёнка: Николай Дементьев

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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