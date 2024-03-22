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Евмений Николаев

Место рождения

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Николай Дементьев

Мать: Аграфена Осипова

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Фёдор Евмениев

Мать ребёнка: не указана

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтий Евмениев

Мать ребёнка: не указана

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Евмениев

Мать ребёнка: не указана

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасий Евмениев

Мать ребёнка: не указана

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антон Евмениев

Мать ребёнка: не указана

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Евмениев

Мать ребёнка: не указана

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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