Евмений Николаев
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Николай Дементьев
Мать: Аграфена Осипова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Фёдор Евмениев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтий Евмениев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Евмениев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасий Евмениев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антон Евмениев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Евмениев
Смерть
Неизвестно
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