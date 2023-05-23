Капнист Алексей Павлович
мужской, родился 17.05.1871, Москва, город федерального значения Москва
умер 31.10.1918, Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
МатьКапнист (Лопухина) Эмилия Алексеевна29.02.1848 г.р.
ОтецКапнист Павел Алексеевич28.07.1842 г.р.
Супруги
Капнист (Лишина) Ольга Константиновна13.07.1881 г.р.
Дети
Капнист Дмитрий Алексеевич17.02.1905 г.р.
Капнист Павел Алексеевич24.05.1906 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
17.05.1871
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
17.05.1904
г. Рим, Лацио, Королевство Италия
Рождение ребёнка
17.02.1905
Сын: Капнист Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Капнист (Лишина) Ольга Константиновна
г. Рим, Лацио, Королевство Италия
Рождение ребёнка
24.05.1906
Мать ребёнка: Капнист (Лишина) Ольга Константиновна
г. Рим, Лацио, Королевство Италия
Рождение ребёнка
29.02.1908
Дочь: Татищева (Капнист) Эмилия Алексеевна
Мать ребёнка: Капнист (Лишина) Ольга Константиновна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.07.1911
Дочь: Вильерс (Капнист) Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Капнист (Лишина) Ольга Константиновна
Великая Обуховка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1915
Сын: Капнист Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Капнист (Лишина) Ольга Константиновна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
31.10.1918
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край