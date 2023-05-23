Капнист Алексей Павлович 17.05.1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Капнист Алексей Павлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 17.05.1871, Москва, город федерального значения Москва

умер 31.10.1918, Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

Мать
Капнист (Лопухина) Эмилия Алексеевна29.02.1848 г.р.
Отец
Капнист Павел Алексеевич28.07.1842 г.р.
Супруги
Капнист (Лишина) Ольга Константиновна13.07.1881 г.р.
Дети
Капнист Дмитрий Алексеевич17.02.1905 г.р.
Капнист Павел Алексеевич24.05.1906 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1871

Отец: Капнист Павел Алексеевич

Мать: Капнист (Лопухина) Эмилия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
17.05.1904

Жена: Капнист (Лишина) Ольга Константиновна

г. Рим, Лацио, Королевство Италия

Рождение ребёнка
17.02.1905

Сын: Капнист Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Капнист (Лишина) Ольга Константиновна

г. Рим, Лацио, Королевство Италия

Рождение ребёнка
24.05.1906

Сын: Капнист Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Капнист (Лишина) Ольга Константиновна

г. Рим, Лацио, Королевство Италия

Рождение ребёнка
29.02.1908

Дочь: Татищева (Капнист) Эмилия Алексеевна

Мать ребёнка: Капнист (Лишина) Ольга Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
22.07.1911

Дочь: Вильерс (Капнист) Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Капнист (Лишина) Ольга Константиновна

Великая Обуховка, Полтавська область

Рождение ребёнка
1915

Сын: Капнист Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Капнист (Лишина) Ольга Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
31.10.1918
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

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