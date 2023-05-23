Капнист (Лишина) Ольга Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капнист (Лишина) Ольга Константиновна

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Место рождения

г. Нимборьо, остров Халки, Османская империя

Дата рождения

13.07.1881

Дата смерти

10.03.1961

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Нимборьо, остров Халки, Османская империя
Бракосочетание
17.05.1904

Муж: Капнист Алексей Павлович

г. Рим, Лацио, Королевство Италия
Рождение ребёнка
17.02.1905

Сын: Капнист Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Капнист Алексей Павлович

г. Рим, Лацио, Королевство Италия
Рождение ребёнка
24.05.1906

Сын: Капнист Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Капнист Алексей Павлович

г. Рим, Лацио, Королевство Италия
Рождение ребёнка
29.02.1908

Дочь: Татищева Эмилия Алексеевна

Отец ребёнка: Капнист Алексей Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.07.1911

Дочь: Вильерс Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Капнист Алексей Павлович

Великая Обуховка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Капнист Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Капнист Алексей Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
10.03.1961
г. Иерусалим, Государство Израиль
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