Капнист (Лишина) Ольга Константиновна
Место рожденияг. Нимборьо, остров Халки, Османская империя
Дата рождения13.07.1881
Дата смерти10.03.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.05.1904
г. Рим, Лацио, Королевство Италия
Рождение ребёнка
17.02.1905
Сын: Капнист Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Капнист Алексей Павлович
г. Рим, Лацио, Королевство Италия
Рождение ребёнка
24.05.1906
Отец ребёнка: Капнист Алексей Павлович
г. Рим, Лацио, Королевство Италия
Рождение ребёнка
29.02.1908
Дочь: Татищева Эмилия Алексеевна
Отец ребёнка: Капнист Алексей Павлович
Рождение ребёнка
22.07.1911
Дочь: Вильерс Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Капнист Алексей Павлович
Великая Обуховка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1915
Сын: Капнист Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Капнист Алексей Павлович
Смерть
10.03.1961
г. Иерусалим, Государство Израиль