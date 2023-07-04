село Великая Обуховка, село Великая Обуховка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Великая Обуховка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Миргородский уезд
2968Великая Обуховка, с. вл. и казач.при р. Псле.3512200548624Церковь православная 1. Заводов 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Савинская волость
675. Великая Обуховка, село бывшее государственное и владельческое, при реке Псле, дворов 229, жителей 1100, церковь православная, школа, питейный дом, 4 вод. и 15 ветрян Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Миргородский уезд, Савинская волость
5.0Великая Обуховка селоВелико-Обуховское крестьян собственников7371069012192293331624
5.0Великая Обуховка селоВелико-Обуховское козаков7371481434273288345633

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18786Велика Обухівкаселоцентр сільської радир-н Миргородськийсільрада Великообухівська
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