Татищева (Капнист) Эмилия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татищева (Капнист) Эмилия Алексеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

29.02.1908

Дата смерти

19.04.1996

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1908

Отец: Капнист Алексей Павлович

Мать: Капнист Ольга Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
11.05.1929

Муж: Татищев Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
26.02.1930

Дочь: Иванова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Татищев Дмитрий Сергеевич

г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Третья Французская республика
Смерть
19.04.1996
Похороны: кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
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