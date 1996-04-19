Татищева (Капнист) Эмилия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения29.02.1908
Дата смерти19.04.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1908
Бракосочетание
11.05.1929
Рождение ребёнка
26.02.1930
Дочь: Иванова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Татищев Дмитрий Сергеевич
г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Третья Французская республика
Смерть
19.04.1996
Похороны: кладбище Сент-Женевьев-де-Буа