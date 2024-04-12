Капнист Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Бракосочетание
02.05.1945
Жена: Барбаза Николь-Элиза
Рождение ребёнка
21.03.1949
Сын: Капнист Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Барбаза Николь-Элиза
Бракосочетание
02.05.1992
Жена: Солаль Дениз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капнист Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Барбаза Николь-Элиза
Смерть
2006