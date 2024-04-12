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Капнист Сергей Алексеевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1915

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Капнист Алексей Павлович

Мать: Капнист Ольга Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
02.05.1945

Жена: Барбаза Николь-Элиза

Рождение ребёнка
21.03.1949

Сын: Капнист Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Барбаза Николь-Элиза

Бракосочетание
02.05.1992

Жена: Солаль Дениз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капнист Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Барбаза Николь-Элиза

Смерть
2006
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