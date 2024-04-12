Корсун Тимофей Гаврилович
Место рождения
Дата рождения12.02.1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1782
Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1782г., ЦГИАК / Киев /, Ф - 1989-1-593
Рождение ребёнка
1805
Сын: Корсун Тимофей Тимофеевич
Мать ребёнка: Корсун Матрена Федоровна
Бракосочетание
До 1805
Жена: Корсун Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Ульяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Корсун Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Корсун Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Корсун Кондрат Тимофеевич
Мать ребёнка: Корсун Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Параскева Тимофеевна
Мать ребёнка: Корсун Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Корсун Евстстафий Тимофеевич
Мать ребёнка: Корсун Матрена Федоровна
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к 1873г. (зап.о смерти)
Смерть
Неизвестно