Корсун Евстстафий Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти01.09.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к 1873г. (зап.о смерти)
Бракосочетание
После 1842
Жена: Корсун Елена Петровна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Корсун Елена Петровна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Корсун Никифор Евстафьевич
Мать ребёнка: Корсун Елена Петровна
Смерть
01.09.1873
Причина смерти: Болезнь - рак | Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к 1873г. ГАДО,Ф - 265-1-6
Похороны
Неизвестно