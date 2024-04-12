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Корсун Евстстафий Тимофеевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

01.09.1873

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Корсун Тимофей Гаврилович

Мать: Корсун Матрена Федоровна

Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к 1873г. (зап.о смерти)
Бракосочетание
После 1842

Жена: Корсун Елена Петровна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Корсун Семен Евстафьевич

Мать ребёнка: Корсун Елена Петровна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Корсун Никифор Евстафьевич

Мать ребёнка: Корсун Елена Петровна

Смерть
01.09.1873
Причина смерти: Болезнь - рак | Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к 1873г. ГАДО,Ф - 265-1-6
Похороны
Неизвестно
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