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Корсун Матрена Федоровна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805

Сын: Корсун Тимофей Тимофеевич

Отец ребёнка: Корсун Тимофей Гаврилович

Бракосочетание
До 1805

Муж: Корсун Тимофей Гаврилович

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Ульяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Корсун Тимофей Гаврилович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Корсун Родион Тимофеевич

Отец ребёнка: Корсун Тимофей Гаврилович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Корсун Кондрат Тимофеевич

Отец ребёнка: Корсун Тимофей Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Параскева Тимофеевна

Отец ребёнка: Корсун Тимофей Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Корсун Евстстафий Тимофеевич

Отец ребёнка: Корсун Тимофей Гаврилович

Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к 1873г. (зап.о смерти)
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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