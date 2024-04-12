Корсун Тимофей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Бракосочетание
После 1830
Жена: Корсун Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Корсун Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Угнивенко Устинья Тимофеевна
Мать ребёнка: Корсун Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
27.01.1862
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Корсун Марфа Григорьевна
ГАХО , Ф - 40-105-827, м/к 1862г.,зап-9
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Харченко Христина Тимофеевна
Мать ребёнка: Корсун Марфа Григорьевна
Чебановка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно