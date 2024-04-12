Корсун Тимофей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсун Тимофей Тимофеевич

Корсун Тимофей Тимофеевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Корсун Тимофей Гаврилович

Мать: Корсун Матрена Федоровна

Бракосочетание
После 1830

Жена: Корсун Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Корсун Карп Тимофеевич

Мать ребёнка: Корсун Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Угнивенко Устинья Тимофеевна

Мать ребёнка: Корсун Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
27.01.1862

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Корсун Марфа Григорьевна

ГАХО , Ф - 40-105-827, м/к 1862г.,зап-9
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Харченко Христина Тимофеевна

Мать ребёнка: Корсун Марфа Григорьевна

Чебановка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close