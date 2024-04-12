Корсун Карп Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиПосле 1892
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Корсун Яков Карпович
Мать ребёнка: Корсунова Мария Самсоновна
Рождение ребёнка
25.01.1882
Мать ребёнка: Корсунова Мария Самсоновна
Троицкая Церковь,м/к 1882г.лист № 57,зап.№ 12, ГАДО, Ф - 265-1-5
Рождение ребёнка
29.11.1884
Мать ребёнка: Корсунова Мария Самсоновна
Рождение ребёнка
08.07.1887
Дочь: Анна Карповна
Мать ребёнка: Корсунова Мария Самсоновна
Рождение ребёнка
08.07.1887
Мать ребёнка: Корсунова Мария Самсоновна
Рождение ребёнка
01.12.1888
Мать ребёнка: Корсунова Мария Самсоновна
Смерть
После 1892
Похороны
Неизвестно