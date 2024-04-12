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Корсун Марфа Григорьевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1830

Муж: Корсун Тимофей Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Корсун Карп Тимофеевич

Отец ребёнка: Корсун Тимофей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Угнивенко Устинья Тимофеевна

Отец ребёнка: Корсун Тимофей Тимофеевич

Рождение ребёнка
27.01.1862

Дочь: Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Корсун Тимофей Тимофеевич

ГАХО , Ф - 40-105-827, м/к 1862г.,зап-9
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Харченко Христина Тимофеевна

Отец ребёнка: Корсун Тимофей Тимофеевич

Чебановка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно
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