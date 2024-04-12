Корсун Марфа Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Бракосочетание
После 1830
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Корсун Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Угнивенко Устинья Тимофеевна
Отец ребёнка: Корсун Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.01.1862
Дочь: Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Корсун Тимофей Тимофеевич
ГАХО , Ф - 40-105-827, м/к 1862г.,зап-9
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Харченко Христина Тимофеевна
Отец ребёнка: Корсун Тимофей Тимофеевич
Чебановка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно