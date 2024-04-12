Корсунова Матрона Ильина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1761
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Васса Гавриловна
Отец ребёнка: Корсун Гаврила Емельянович
Бракосочетание
До 1779
Рождение ребёнка
12.02.1782
Сын: Корсун Тимофей Гаврилович
Отец ребёнка: Корсун Гаврила Емельянович
Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1782г., ЦГИАК / Киев /, Ф - 1989-1-593
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Корсун Никифор Гаврилович
Отец ребёнка: Корсун Гаврила Емельянович
Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1783г., ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-580
Рождение ребёнка
18.02.1786
Отец ребёнка: Корсун Гаврила Емельянович
Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1786г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-593
Рождение ребёнка
1786
Сын: Корсун Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Корсун Гаврила Емельянович
Рождение ребёнка
01.04.1791
Дочь: Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Корсун Гаврила Емельянович
Троицкая церковь м/к-1791г.,лист-332,зап-8, ЦГИАК /Киев/, Ф - 1989-1-607
Рождение ребёнка
11.10.1796
Отец ребёнка: Корсун Гаврила Емельянович
Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1796г. ЦГИАК / Киев / Ф - 1989-1-620
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Корсун Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Корсун Гаврила Емельянович
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1799г.,ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-632
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Зиновьева Ксения Гавриловна
Отец ребёнка: Корсун Гаврила Емельянович
Смерть
Неизвестно