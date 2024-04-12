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Корсунова Матрона Ильина

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Васса Гавриловна

Отец ребёнка: Корсун Гаврила Емельянович

Бракосочетание
До 1779

Муж: Корсун Гаврила Емельянович

Рождение ребёнка
12.02.1782

Сын: Корсун Тимофей Гаврилович

Отец ребёнка: Корсун Гаврила Емельянович

Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1782г., ЦГИАК / Киев /, Ф - 1989-1-593
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Корсун Никифор Гаврилович

Отец ребёнка: Корсун Гаврила Емельянович

Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1783г., ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-580
Рождение ребёнка
18.02.1786

Сын: Корсун Даниил Гаврилович

Отец ребёнка: Корсун Гаврила Емельянович

Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1786г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-593
Рождение ребёнка
1786

Сын: Корсун Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Корсун Гаврила Емельянович

Рождение ребёнка
01.04.1791

Дочь: Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Корсун Гаврила Емельянович

Троицкая церковь м/к-1791г.,лист-332,зап-8, ЦГИАК /Киев/, Ф - 1989-1-607
Рождение ребёнка
11.10.1796

Сын: Корсун Филипп Гаврилович

Отец ребёнка: Корсун Гаврила Емельянович

Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1796г. ЦГИАК / Киев / Ф - 1989-1-620
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Корсун Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Корсун Гаврила Емельянович

Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1799г.,ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-632
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Зиновьева Ксения Гавриловна

Отец ребёнка: Корсун Гаврила Емельянович

Смерть
Неизвестно
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