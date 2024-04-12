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Корсун Даниил Гаврилович

Место рождения

Ямполь

Дата рождения

18.02.1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1786

Отец: Корсун Гаврила Емельянович

Мать: Корсунова Матрона Ильина

Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1786г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-593
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Корсун Стефан Данилович

Мать ребёнка: Корсун Феодосия Михайловна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Корсун Григорий Данилович

Мать ребёнка: Корсун Феодосия Михайловна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Корсун Евсей Данилович

Мать ребёнка: Корсун Феодосия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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