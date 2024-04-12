Корсун Даниил Гаврилович
Место рождения
Дата рождения18.02.1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1786
Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1786г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-593
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Корсун Феодосия Михайловна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Корсун Григорий Данилович
Мать ребёнка: Корсун Феодосия Михайловна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Корсун Феодосия Михайловна
Смерть
Неизвестно